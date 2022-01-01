أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، معاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "يديعوت أحرونوت":
- التهديد بقتل نفتالي بينت وابنه
- نتائج المختبرات تؤكد أن منتوجات شتراوس مصابة بجرثومة السالمونيلا
- غانتس: تهديد بينت اجتياز لكافة الخطوط الحمراء
- إنذار من البيت يقلق إسرائيل: باستطاعة إيران إنتاج قنبلة نووية خلال أسابيع
* "معاريف":
- رقم قياسي مقلق: 2771 حالة اعتداء على يهود في الولايات المتحدة
- إسقاط طائرة مسيرة في الأراضي السورية من الجولان
- بعد تهديده بالقتل: تشديد الحراسة على عائلته
- إحباط محاولة تهريب قنابل من لبنان
* "هآرتس":
- رسالة تهديد بقتل بينت وابنه
- وزير الخارجية الروسية لفروف يحذر من حرب عالمية ثالثة ونووية
- المحكمة العليا تقبل استئناف عائلة سالم من الشيخ جراح
- الأمم المتحدة تقر: من يستعمل الفيتو عليه تبرير ذلك