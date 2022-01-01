أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، معاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت أحرونوت":

- التهديد بقتل نفتالي بينت وابنه

- نتائج المختبرات تؤكد أن منتوجات شتراوس مصابة بجرثومة السالمونيلا

- غانتس: تهديد بينت اجتياز لكافة الخطوط الحمراء

- إنذار من البيت يقلق إسرائيل: باستطاعة إيران إنتاج قنبلة نووية خلال أسابيع

* "معاريف":

- رقم قياسي مقلق: 2771 حالة اعتداء على يهود في الولايات المتحدة

- إسقاط طائرة مسيرة في الأراضي السورية من الجولان

- بعد تهديده بالقتل: تشديد الحراسة على عائلته

- إحباط محاولة تهريب قنابل من لبنان

* "هآرتس":

- رسالة تهديد بقتل بينت وابنه

- وزير الخارجية الروسية لفروف يحذر من حرب عالمية ثالثة ونووية

- المحكمة العليا تقبل استئناف عائلة سالم من الشيخ جراح

- الأمم المتحدة تقر: من يستعمل الفيتو عليه تبرير ذلك