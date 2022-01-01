  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 27 أبريل 2022 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، معاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت أحرونوت":

- التهديد بقتل نفتالي بينت وابنه

- نتائج المختبرات تؤكد أن منتوجات شتراوس مصابة بجرثومة السالمونيلا  

- غانتس: تهديد بينت اجتياز لكافة الخطوط الحمراء  

- إنذار من البيت يقلق إسرائيل: باستطاعة إيران إنتاج قنبلة نووية خلال أسابيع

* "معاريف":

- رقم قياسي مقلق: 2771 حالة اعتداء على يهود في الولايات المتحدة  

- إسقاط طائرة مسيرة في الأراضي السورية من الجولان  

- بعد تهديده بالقتل: تشديد الحراسة على عائلته  

- إحباط محاولة تهريب قنابل من لبنان  

* "هآرتس":

- رسالة تهديد بقتل بينت وابنه  

- وزير الخارجية الروسية لفروف يحذر من حرب عالمية ثالثة ونووية  

- المحكمة العليا تقبل استئناف عائلة سالم من الشيخ جراح  

- الأمم المتحدة تقر: من يستعمل الفيتو عليه تبرير ذلك  

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

تركيا تبدأ ممارسة ضغوطات على حماس وهي كالتالي ..

الالتهاب الكبدي "الغامض" لدى الأطفال .. إليكم ما نعرفه عنه حتى الآن!

مرصد فلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في جميع الدول العربية

اقتصاد غزة تحدد سعراً جديداً للدجاج الحي للمستهلك

"الاقتصاد" تنشر قوائم أصناف منتجات شركة "شتراوس" وتحذر من استهلاكها (صور)

شهيد وإصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال جنين وسط اشتباكات مسلحة (صور وفيديوهات)

فيديو : السيسي يترحم على مرسي.. ويقول: التآمر عليه تآمر على مصر

الأخبار الرئيسية

ضابط إسرائيلي يزعم : "ضربنا هدفا لحماس لا نستهدفه عادة وهو ثمين لا بديل عنه"

صحيفة عبرية: تركيا ترحل أعضاء من "حماس" بناء على طلب إسرائيل

شهيد وإصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال جنين وسط اشتباكات مسلحة (صور وفيديوهات)

محدث: 4 شهداء واصابة 3 آخرين جراء عدوان إسرائيلي على محيط مدينة دمشق (صور وفيديو)

Screenshot_4

الالتهاب الكبدي "الغامض" لدى الأطفال .. إليكم ما نعرفه عنه حتى الآن!

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم