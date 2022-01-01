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الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل ويمنع المعلمين من الوصول لمدرسة جنبا

الأربعاء 27 أبريل 2022 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من الخليل، ومنعت المعلمين من الوصول لمدرسة جنبا.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة قلقس شرق الخليل وداهمت منزل المواطن وليد أبو تركي واعتقلته مع نجله محمد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مصطفى جميل غنيمات من بلدة صوريف، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وسلمت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العروب الأسير المحرر نسيم الطيطي، وصلاح رجب جوابرة، بلاغين لمراجعة مخابراتها.

وفي السياق ذاته، احتجزت قوات الاحتلال، عددا من المعلمين في مسافر يطا، ومنعتهم من الوصول إلى مدرسة جنبا.

#الاحتلال #الخليل

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