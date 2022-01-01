إصابة مسن خلال اقتحام المستوطنين المقامات الاسلامية في كفل حارس

سلفيت / سما /

أصيب مسن، الليلة الماضية، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام آلاف المستوطنين للمقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس، شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية ، بأن المواطن يوسف صالح (75 عاما) أصيب بالرصاص المغلف بالمطاط في صدره من قبل قوات الاحتلال التي كثفت من تواجدها وتشديداتها العسكرية على المدخل الرئيسي للبلدة، ومنعت سكانها من التجول، لتأمين اقتحام المستوطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ما يقارب من ألفي مستوطن اقتحموا البلدة، في ساعات متأخرة من الليل، وقاموا بتدنيس المقامات الإسلامية عبر أداء طقوس تلمودية، والرقص، والغناء، وتناول الطعام في شوارع البلدة.