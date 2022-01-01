  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة مسن خلال اقتحام المستوطنين المقامات الاسلامية في كفل حارس

الأربعاء 27 أبريل 2022 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

أصيب مسن، الليلة الماضية، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام آلاف المستوطنين للمقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس، شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية ، بأن المواطن يوسف صالح (75 عاما) أصيب بالرصاص المغلف بالمطاط في صدره من قبل قوات الاحتلال التي كثفت من تواجدها وتشديداتها العسكرية على المدخل الرئيسي للبلدة، ومنعت سكانها من التجول، لتأمين اقتحام المستوطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ما يقارب من ألفي مستوطن اقتحموا البلدة، في ساعات متأخرة من الليل، وقاموا بتدنيس المقامات الإسلامية عبر أداء طقوس تلمودية، والرقص، والغناء، وتناول الطعام في شوارع البلدة.

#كفل حارس #سلفيت #المستوطنين

الأكثر قراءة اليوم

استمطار السحب في السعودية وأهدافه يثير تفاعلا بعد أول طلعة فوق الرياض والقصيم وحائل

وزير التربية : قد نضطر إلى تمديد العام الدراسي

سلطة النقد تصدر اعلانا هاما حول عمل البنوك في فلسطين قبل حلول العيد

شاهد.."جسم مشبوه" في مطار بن غوريون الإسرائيلي يثير الهلع والذعر

خلال استقباله الحية.. قاليباف: قضية فلسطين مُتجذرة ومحور المقاومة

صور ..العاهل السعودي يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة

ارتفاع سعر ليتر البنزين الأحد المقبل

الأخبار الرئيسية

توتر العلاقات بين إسرائيل ومصر بسبب الأقصى والمخابرات المصرية تُهدد برفع يدها وتنقل رسائل “غاضبة” لتل أبيب

صحيفة: هذا ما طلبه الرئيس عباس من الملك عبد الله بشأن أحداث الأقصى

مصر

صحيفة: وفد إسرائيلي زار مصر خلال الأيام الماضية وهذا ما طلبه بشأن قطاع غزة

اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في المسجد الأقصى في الجمعة الرابعة من رمضان

المحكمة العليا الاسرائيلية تصادق على بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في الخليل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم