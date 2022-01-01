رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، خبر استشهاد الشاب أحمد عويدات (20 عاما) في مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، ووقوع إصابات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد الشاب أحمد عويدات في مخيم عقبة جبر وإصابات واعتقالات في الضفة

- الرئيس يهاتف والد الشهيد أحمد عويدات معزيا

- الرئيس اللبناني: وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني بداية لأي حل مستدام في الشرق الأوسط

- تقرير يؤكد الاستخدام المفرط للقوة من قبل الاحتلال تجاه المواطنين في القدس

- "الصحة": التحفظ على أصناف من شوكولاتة "شتراوس عليت" ومنع تداولها في الأسواق

- الجامعة العربية والبرلمان العربي يحذران من محاولات ومخططات تصفية "الأونروا"

- دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير تهيب بالمعلمين إنهاء الإضراب والعودة للمدارس

- أساليب متنوعة لسرقة الأراضي وإقامة المستوطنات في الأغوار

- عائلة بينيت تتلقى ظرفا يحوي تهديدات بالقتل وعيارا ناريا.. و"الشاباك" يحقق

- 100 بروفيسور في جامعة ماكجيل الكندية يرفضون تدخل إدارتهم لإلغاء قرار بمقاطعة إسرائيل

- تشخيص ثلاث إصابات بطفرتين جديدتين من "كورونا" في اسرائيل

- تظاهرة في طمرة ضد عدوان الاحتلال على القدس ومقدساتها

- وقفة إسناد للفتى أثال العزة أمام "عوفر" قبل الافراج عنه

- لقاء تعاون بين صحيفتي "الحياة الجديدة" و"الدستور" الأردنية في عمان

* "الأيام":

- استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا وإصابات خلال مواجهات في قلقيلية وقباطية

- البيت الأبيض: نخشى أن تطور إيران سلاحا نوويا في غضون أسابيع

- "كهرباء إسرائيل" تنذر بانقطاعات طويلة للتيار عن مناطق امتياز "كهرباء القدس"

- غزة: تسجيل إصابة "التهاب كبدي حاد مجهول المصدر"

- الجيش الإسرائيلي يدعي إحباط أسر جندي خلال العدوان الأخير على غزة

- سقوط طـائـرة مسيرة إسرائيلية في الأراضي السورية

- عائلة بينيت تتلقى ظرفا يحوي تهديدات بالقتل وعيارا ناريا

- مصرع سيدة من قلنسوة متأثرة بإصابتها في جريمة إطلاق نار

- طمرة: العشرات يشاركون في تظاهرة وحدوية نصرة للقدس ومقدساتها

- البنك الدولي: أسعار السلع الأساسية ستبقى مرتفعة حتى نهاية 2024

- ألمانيا تحذر من أكبر أزمة غذائية في تاريخ البشرية

- إسرائيل: تشخيص 3 إصابات بطفرتين جديدتين من "كورونا"

- روسيا: السيطرة على أراض في شرق وجنوب أوكرانيا.. دول الغرب تتعهد بتزويد كييف بأسلحة ثقيلة

* "القدس":

- شهيد في أريحا وإصابات بعدة مناطق

- الاحتلال يقر تحويل 22 ألف دونم من منطقة البحر الميت كمحمية طبيعية

- سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في الأراضي السورية

- رسالة تهديد بالقتل مرفقة برصاصة تصل بينيت

- مؤسسات حقوقية تقدم التماسا لـ"العليا" الإسرائيلية ضد قانون المواطنة

- العاهل الأردني: ندعم المقدسيين وصمودهم للحفاظ على هوية المدينة

- اشتية لوزير خارجية النمسا: الوضع الاقتصادي والمالي الذي نعيشه مرتبط بإجراءات الاحتلال

- الاحتلال يرجئ هدم منزل منفذ عملية بني براك