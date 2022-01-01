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المفتي يدعو إلى مراقبة هلال شوال بعد غروب شمس السبت

الأربعاء 27 أبريل 2022 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي يدعو إلى مراقبة هلال شوال بعد غروب شمس السبت



رام الله / سما /

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى مراقبة هلال شهر شوال، بعد غروب شمس يوم السبت المقبل، 29 رمضان 1443 هـ، الموافق 30 نيسان 2022.

وحث الشيخ حسين في بيان صحفي، من يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية الكائن في القدس الشريف، أو أقرب دائرة إفتاء إلى منطقته، ليدلي بشهادته.

ونوه إلى أنه يُشترط شاهدان عدلان اثنان على الأقل لإثبات رؤية هلال شوال؛ لأنه خروج من عبادة الصوم.

ودعا المواطنين إلى متابعة إذاعة صوت فلسطين وتلفزيون فلسطين مساء السبت، حيث سيتم الإعلان عبرها عن ثبوت هلال شوال أو تعذر ذلك بناءً على قرارنا بالخصوص.

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