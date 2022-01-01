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اجتماع للمفوضية الأوروبية لاتخاذ القرار النهائي بشأن مساعدات فلسطين

الأربعاء 27 أبريل 2022 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع للمفوضية الأوروبية لاتخاذ القرار النهائي بشأن مساعدات فلسطين



رام الله / سما /

 أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط اسطفان سلامة، صباح اليوم الأربعاء، أن اجتماع للمفوضية الأوروبية سيعقد خلال الأيام القادمة سيتم خلاله اتخاذ القرار النهائي حول تقديم المساعدات الأوروبية لفلسطين.

وأضاف سلامة في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين أنه ليس هناك موقفاً أوروبياً برفض تقديم المساعدات لفلسطين أو ربطها لأي شروط تتعلق بالمنهاج الفلسطيني.

وأشار إلى ان كل ما جرى هو ان هناك مفوض أوروبي يتبع لدولة المجر هو من تحدث بشان ربط المساعدات الأوروبية بالمنهاج الفلسطيني وهذا الموضوع لا يحظى بأغلبية داخل الاتحاد الأوروبي أو البرلمان او المفوضية.

وأوضح ان هناك رسائل من دول أوروبية عديدة تطالب بالإفراج عن المساعدات لفلسطين دون أي شروط.

وحول آخر مستجدات هذا الملف قال سلامة "إننا ننتظر القرار النهائي والذي سيصدر خلال اجتماع المفوضية الأوروبية والتي تتكون من 27 مفوضاً وهؤلاء يمثلوا دول الاتحاد الأوروبي، حيث ان الاتفاقية اعتمدت من جميع مكونات النظام الأوروبي".

ولفت إلى ان هذا الاجتماع سيعقد خلال الأيام القادمة، معرباً عن امله بان يكون هناك موافقة على الاتفاقية المالية دون أي شروط تذكر.

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