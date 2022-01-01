صحيفة عبرية: تركيا ترحل أعضاء من "حماس" بناء على طلب إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن ​السلطات التركية​ بدأت بترحيل العشرات من النشطاء ​الفلسطينيين​ المرتبطين ب​حركة "حماس

وكشف مسؤول فلسطيني، للصحيفة، أن إسرائيل قدمت لتركيا مؤخرا قائمة بأسماء أعضاء في حركة "حماس" ومعلومات عن تورطهم في نشاط إرهابي، مما دفع أنقرة إلى مطالبتهم بمغادرة أراضيها.

وقال إن "تركيا طلبت من هؤلاء المغادرة، وقد حدث ذلك بالفعل في الأشهر القليلة الماضية. تم ترحيل بعض الأشخاص الذين لهم صلات بالجناح العسكري لحركة حماس".

وأضاف: "إن تركيا أبلغت قيادة حماس أن "المصالح الاقتصادية" تلعب دورها في العلاقة مع إسرائيل، لافتا إلى أن "العلاقات المتجددة بين تركيا وإسرائيل يفترض أنها دبلوماسية وسياسية، لكن حماس تعلم أن لإسرائيل نفوذا على تركيا عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية. كما قام عدد قليل من ممثلي الأمن الإسرائيلي بزيارة تركيا".