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فيديو : السيسي يترحم على مرسي.. ويقول: التآمر عليه تآمر على مصر

الأربعاء 27 أبريل 2022 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : السيسي يترحم على مرسي.. ويقول: التآمر عليه تآمر على مصر



القاهرة / وكالات /

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، لإجراء حوار مع القوى السياسية كافة "دون استثناء"، نافيا خيانته أو تآمره على الرئيس الراحل محمد مرسي.


ووجه السيسي خلال حضوره حفل "إفطار الأسرة المصرية السنوي" إدارة المؤتمر الوطني للشباب "بالتنسيق مع التيارات السياسية الحزبية والشبابية كافة، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة".


وطالب السيسي برفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا، مضيفا: "نود إطلاق حوار لكل القوى السياسية، وعرض نتائجه على مجلسي النواب والشيوخ، لمزيد من النقاش، بحيث يتم تفعيله مع إطلاق الجمهورية الجديدة".

وفي السياق ذاته، قال السيسي إن "ما جاء في مسلسل "الاختيار" حقيقي، ووثق تلك الفترة، ولم يكن هناك تآمر أو خيانة ضد الرئيس الراحل محمد مرسي".

وأضاف السيسي أنه "وقف مع الرئيس مرسي رحمه الله على اعتبار أنه يقف مع مصر والشعب المصري، ولو تآمر عليه فكأنه تآمر على مصر ومستقبل وحياة 100 مليون مصري".

واعتبر أن "دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية"، منوها إلى أن "مصر استنفدت الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات من 2011 حتى 2014، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة". 

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي يقام سنويا منذ 2017، مشاركة رؤساء أحزاب وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ ووزراء وشخصيات عامة.

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