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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة

الأربعاء 27 أبريل 2022 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة



رام الله / سما /

 شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات في انحاء الضفة الغربية طالت ما لا يقل عن 15 مواطنا.

وشملت هذه الاعتقالات، المواطنين عمار حمايل، وبراء حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس، ورياض أبو صفية من بيت سيرا، ومحمد غيضان وعبد العزيز غيظان من قرية نعلين بمحافظة رام الله، ووليد أبو تركي، ونجله محمد، من خربة قلقس، بمحافظة الخليل، ومحمد ابو حفيظة من علار بمحافظة طولكرم، وعصام ريان من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس.

كما وكانت اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الموطنين ستة مواطنين من محافظة جنين خلال اقتحامها المدينة ومخيمها وبلدة قباطية وهم: عاصم جمال أبو الهيجا نجل الاسير جمال ابو الهيجا، ويزن مرعي، ونضال أمين خازم  من مخيم جنين، ومن قباطية  ياسر أبو الرب، وعلاء حنايشة، وعلي أبو الرب.

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