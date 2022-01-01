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تحطم طائرة إسرائيلية خفيفة قرب سديروت

الأربعاء 27 أبريل 2022 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحطم طائرة إسرائيلية خفيفة قرب سديروت



القدس المحتلة / سما /

أصيب طيار إسرائيلي بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تحطم طائرة خفيفة تستخدم لرش المبيدات في منطقة سديروت، صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن طائرة زراعية تستخدم لرش المزروعات تحطمت عندما كانت تحلق على ارتفاع منخفض بالقرب من بلدة سديروت.

وأفادت بأنه تم إنقاذ الطيار ، الذي لم يبلغ عن حالة طارئة أو محنة على متن الطائرة قبل تحطمها، وفتح طاقم وزارة المواصلات بالتعاون مع الشرطة تحقيقا لمعرفة أسباب تحطم الطائرة.

وعملت قوات الشرطة التي وصلت إلى مكان تحطم الطائرة على إغلاق المنطقة لحين الانتهاء من التحقيق، فيما أبقت على ممرات مفتوحة أمام وصول الإسعاف وطواقم الإطفاء والإنقاذ.

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