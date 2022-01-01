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الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 5 درجات مئوية

الأربعاء 27 أبريل 2022 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 5 درجات مئوية



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، ان يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الخميس، صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
ولفتت الى ان الجو يكون يوم الجمعة المقبل، خماسينيا حارا الى حار جدا وجافا مغبرا احيانا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
أما السبت، فيكون الجو خماسينيا مغبرا وحارا الى حار جدا وجافا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء الى شمالية غربية رطبة نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج نهارا يتحول الى مائج في ساعات المساء والليل.

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