إصابات واعتقالات.. الاحتلال يقتحم مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحة (صور وفيديوهات)

جنين/سما/

أصيب 4 مواطنين، واعتقل نحو 3 آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، مخيم جنين، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.

وأفادت مصادر صحفية، أن الإصابات نقلت إلى مستشفى ابن سينا، من بينها حالة حرجة في الرأس، والأخرى ترواحت ما بين متوسطة إلى طفيفة.

وبين أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 3 مواطنين، عرف منهم الأسير المحرر عاصم جمال أبو الهيجاء، إلى جانب آخرين بعد اقتحام عدة منازل في المخيم وسط سماع دوي انفجارات.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة محاور، وسبقها وحدات مستعربين استخدمت مركبات فلسطينبة، حيث تصدى لها المقاومون واشتبكوا معها.

وتزامنت عملية الاقتحام مع أداء صلاة الفجر.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين ياسر أبو الرب، وعلاء حنايشة من بلدة قباطية جنوب جنين.