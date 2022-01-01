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الاحتلال يعتقل 6 صيادين ويُصادر قاربين قبالة سواحل بحر رفح

الأربعاء 27 أبريل 2022 04:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 6 صيادين ويُصادر قاربين قبالة سواحل بحر رفح



غزة/سما/

اعتقلت بحرية الاحتلال  الاسرائيلي ،فجر الأربعاء،  6 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد اتحاد لجان الصيادين" أن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين فجرًا أثناء إبحارهم شمال بحر مدينة رفح، وهم محمود نبيل البردويل ومحمد اسعيد أبو بطن وخليل أيمن البردويل ومحمد أيمن البردويل ومحمد إبراهيم البردويل وإبراهيم هويشل أبو عدوان.

وأوضح الاتحاد في تصريح مقتضب أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت الصيادين وسحبت القاربين إلى جهة مجهولة، مبيّنًا أن اعتقالهم جاء بعد أن فتحت الزوارق النيران تجاههم.

#بحر رفح

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