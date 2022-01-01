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شيخ الأزهر يدعو لمقاطعة القنوات التي تنال من الشرع الاسلامي

الأربعاء 27 أبريل 2022 12:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شيخ الأزهر يدعو لمقاطعة القنوات التي تنال من الشرع الاسلامي



وكالات - سما-

دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى مقاطعة القنوات التي تنال من الشرع، مشيرا إلى أن الذين يستهدفون القرآن في برامجهم لا يجرؤون على الحديث عن غيره.

وشدد على أنه ضد أن يسمع الناس هذا الكلام ثم يصرخون غضبا، و"الأولى عدم التعرض من الأساس لهذه البرامج"، مؤكدا رفضه التام لاستغلال حرية التعبير للإساءة للمقدسات والرموز الدينية.

كما شدد على "ضرورة احترام عقائد كل الكتب المقدسة".

على جانب آخر، قال الشيخ الأزهر، إن اسمي الله "المعز والمذل"، يجريان مجرى ما سبق من الأسماء مثل "الخافض والرافع"، فهما أيضا ليس من أسماء الذات، وقد وردا أيضا في القرآن بصيغة الفعل في قوله تعالى "تعز من تشاء وتذل من تشاء"، كما وردا في الحديث الشريف بنفس الصيغة.

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