لجنة شؤون الجالية الفلسطينية في الإمارات تنظم الإفطار السنوي

دبي/سما/

نظمت لجنة شؤون الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات، حفل الإفطار السنوي بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين في أبوظبي حمدان نزال، ورئيس لجنة شؤون الجالية الدكتور مهند خنفر، وممثلين عن قنصلية دولة فلسطين في دبي ومجلس العمل الفلسطيني في دبي، إلى جانب ممثلين عن القطاع البنكي الفلسطيني في دبي، وحشد من أبناء الجالية.

وتخلل حفل الإفطار، الذي أقيم في مطعم حبة بركة الفلسطيني بدبي، الوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح شهداء فلسطين، وفقرات دبكة وفقرة "أنا من هنا"، تفاعل معها الحضور وأبنائهم.

وفي كلمته، أكد نزال أهمية اللقاءات الإجتماعية بين أفراد الجالية في شتى المناسبات، مشيرًا إلى أن سفارة دولة فلسطين في أبوظبي، تفتح أبوابها لتلبية مطالب أبناء الجالية على مستوى الدولة، وتذليل العقبات أمام إنجاز معاملاتهم بما يتوافق مع التشريعات والقوانين.

بدوره، قال خنفر إن لجنة شؤون الجالية تعمل بكل جهد على تنظيم أنشطة إجتماعية وثقافية لأبناء الجالية الفلسطينية على مستوى الإمارات، من خلال مد جسور اللقاءات مع أبنائها، حيث يصل تعدادها ما يقرب من 400 ألف فلسطيني.

وأضاف أن اللجنة لا بد أن تستذكر الأحداث الجارية في الوطن الحبيب وبيت المقدس، مؤكدًا أن القدس كانت وما تزال وستبقى عاصمة دولة فلسطين.