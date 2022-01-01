زلزال متوسط القوة يضرب جنوب غرب قبرص

نابلس/سما/

زلزال متوسط القوة، مساء اليوم الثلاثاء، جزيرة قبرص في البحر الأبيض المتوسط. ووقع الزلزال في حدود الساعة 10:11 مساءً حسب التوقيت المحلي لفلسطين.

وقال المختص بعلم الزلازل في وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل بجامعة النجاح، أنس عطاطري، إن الزلزال كان بقوة 5.1 (Mw) درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 14 كم في باطن الأرض على خط عرض 43.66 شمالا وخط طول 32.57 شرقا.

وأضاف أن بؤرة الزلزال تبعد 22 كم جنوب شرق مدينة بافوس القبرصية و57 كم جنوب غرب مدينة ليماسول القبرصية و405 كم شمال - غرب مدينة القدس، وشعر بهذا الزلزال السكان القاطنين بالتجمعات السكنية للدول الواقعة شرق البحر المتوسط.

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