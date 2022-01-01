إصابة مسن في اعتداء للمستوطنين شرق بيت لحم

بيت لحم/سما/

اصيب المواطن رجا عبيات (68 عاما) من قرية كيسان شرق بيت لحم، بجروح في رأسه بعد اعتداء مستوطنين عليه في أرضه .

وقال الناشط الشبابي احمد غزال لـ "وفا" إن مجموعة من مستوطني "ايبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا المواطن عبيات بالهراوات ورش الغاز تحت حماية جيش الاحتلال، وذلك أثناء تواجده في أرضه الواقعة في منطقة "ظهرة المزراب" جنوب شرق القرية، ما أدى الى إصابته بجرح عميق في رأسه، وجرى نقله الى أحد المشافي لتلقي العلاج .

وأضاف غزال أن المواطن عبيات تعرضت أرضه في "ظهرة المزراب" للاستيلاء سابقًا، حيث نصب فيها المستوطنون خيمة، وعندما حاول إخراجهم تم الاعتداء عليه.

يشار الى اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الفترة الأخيرة بحق المواطنين في قرية كيسان، حيث تتم ملاحقة والاعتداء على رعاة الأغنام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.