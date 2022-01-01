شاهد..دوري أبطال أوروبا.. 7 أهداف تنهي قمة مانشستر سيتي وريال مدريد

وكالات - سما-

حقق مانشستر سيتي فوزا مثيرا بنتيجة 4-3 على حساب ضيفه ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

المباراة بين الفريقين لعبت على ملعب "الاتحاد"، مساء الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقيقة الثانية من عمر المباراة، تسجيل مانشستر سيتي لهدف التقدم عن طريق البلجيكي كيفن دي بروين.

وفي الدقيقة 11، أضاف البرازيلي جابرييل جيسوس الهدف الثاني لمصلحة مانشستر سيتي.

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وقلص ريال مدريد الفارق في الدقيقة 33 عبر نجمه الفرنسي كريم بنزيما.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث سجل فيل فودين الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 53.

لم يتأخر رد ريال مدريد كثيرا، واستطاع في الدقيقة 55 تسجيله هدفه الثاني عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وبالدقيقة 74، أعاد مانشستر سيتي فارق الهدفين، عن طريق الهدف الرابع الذي سجله البرتغالي بيرناردو سيلفا.

واستمرت الإثارة في المباراة، وعاد ريال مدريد مجددا في المباراة بهدف من ركلة جزاء سجله بنزيما في الدقيقة 83.

مرت بقية الدقائق دون أي تغيير، لتنتهي موقعة مهرجان الأهداف بتفوق السيتي، ويتأجل حسم التأهل للنهائي لمباراة الإياب، والتي ستقام الأربعاء المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو".