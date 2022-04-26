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الصحة بغزة تُعلن تسجيل أول حالة التهاب كبدي حاد مجهول العامل المسبب

الأربعاء 27 أبريل 2022 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تُعلن تسجيل أول حالة التهاب كبدي حاد مجهول العامل المسبب



غزة/سما/

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة التهاب كبدي حاد مجهول السبب، وهي لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المصاب يعاني من التهاب كبدي حاد وشديد استدعى دخوله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج المناسب،

وأشارت إلى أن طواقمها المعنية تقوم بالتقصي الوبائي للحالة والمتابعة الحثيثة لرصد أي حالات أخرى.

ولفتت إلى أنها فعلت منظومة الترصد لمثل هذه الحالات بعد تسجيل عدد من الإصابات عالميًا بهذا المرض.

وبينت أن منظمة الصحة العالمية سجلت خلال الشهر الجاري 170 حالة التهاب كبدي حاد وشديد في العديد من دول العالم والداخل المحتل ولم يتم التعرف حتى الآن على العامل المسبب لتلك الحالات.

#وزارة الصحة بغزة

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