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إصابتان إحداهما حرجة في انهيار مبنى قديم في بلدة بلعا شرق طولكرم

الأربعاء 27 أبريل 2022 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان إحداهما حرجة في انهيار مبنى قديم في بلدة بلعا شرق طولكرم



طولكرم/سما/

 أصيب مواطنين أحدهما بصورة حرجة، الليلة، في انهيار مبنى قديم وسط بلدة بلعا شرق طولكرم.

وقال رئيس بلدية بلعا طارق اعمير  لـ "وفا"، إن المبنى عبارة عن عقد قديم جدًا، مكون من طابقين، يقع في منطقة بئر الشيد وسط البلدة، انهار الليلة بشكل مفاجئ، أثناء عملية ترميم كان يقوم بها المالك مع اثنين من العمال، مما تسبب في إصابته وإصابة أحد العمال وتم نقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، مشيرًا أن إصابة مالك المبنى توصف بالصعبة.

وأضاف أن سقف المبنى تعرض قبل شهرين لانهيار جزئي، مما حدا بمالكه الى ترميمه اليوم، مشيرا أن طواقم الدفاع المدني والبلدية هرعت إلى المكان. وأوعز محافظ طولكرم عصام أبو بكر إلى لجنة السلامة العامة في المحافظة لمتابعة الموضوع.

وأعلن الدفاع المدني أن طواقمه أخلت إصابتين، إحداهما حرجة، في حادثة انهيار المبنى.

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#طولكرم #بلدة بلعا

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