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مرصد فلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في جميع الدول العربية

الثلاثاء 26 أبريل 2022 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرصد فلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في جميع الدول العربية



رام الله/سما/

أعلن مرصد فلسطين الفلكي، مساء يوم الثلاثاء، عن موعد أول ايام عيد الفطر 2022 في جميع الدول العربية.

وقال مرصد فلسطين، في بيانٍ صحفي: "معظم الدول العربية والاسلامية ستتحرى هلال شهر شوّال مساء يوم السبت المُقبل 30/4/2022 (29 رمضان) وسيولد الهلال في ذات اليوم الساعة 11:28 ليلاً بتوقيت القدس".

وأضاف: "وبعد غروب شمس هذا اليوم ستستحيل رؤية الهلال في جميع الدول العربية والاسلامية وذلك بسبب حدوث الاقتران (توّلد الهلال) بعد غروب شمس يوم التحري، الأمر الذي يعني أنه لن يكون هناك هلال أصلاً حتى يَتمَّ تحري رؤيته مساء يوم السبت، وبذلك سيكون يوم الأحد 01/05/2022 هو المتمم لشهر رمضان ثلاثين يوماً في الدول التي بدأت الشهر يوم السبت الموافق 02/04/2022 ".


 

 
وتابع: "أما بالنسبة للدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأحد الموافق 03/04/2022 ، فإن يوم التاسع والعشرين منه سيوافق يوم الأحد 01/05/2022، وفي مساء هذا اليوم سيُمكن رؤية الهلال من معظم مناطق العالم الإسلامي إما بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب".

واختتم بيانه بالقول: "وبناءً على ذلك فإن أول أيام عيدالفطر المبارك لعام 1443هـ، سيكون يوم الإثنين الموافق 02/05/2022 في كل الدول العربية ومعظم دول العالم الإسلامي بإذن الله" .

#الدول العربية

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