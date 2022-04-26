الصحة الاسرائيلية: تشخيص ثلاث إصابات بطفرتين جديدتين من فيروس كورونا

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تشخيص ثلاث إصابات بطفرتين جديدتين من فيروس كورونا لعائدين من الخارج.

وأوضحت الوزارة أنه تم الكشف عن الإصابات الجديدة بعد إجراء فحوصات PCR وفحص التسلسل الجيني والتي يتمّ إجراؤها للمسافرين العائدين إلى البلاد في مطار بن غوريون.

وأوضحت أنه تم اكتشاف حالتين لشخيص يحملان طفرة BA5 بالإضافة إلى إصابة واحدة تحمل طفرة BA4 من فيروس كورونا.

ولفتت الوزارة إلى أنه "لا يوجد حتى الآن مزيد من المعلومات بشأن هذا المتحور"، مشيرة إلى أنها "تواصل مراقبة ورصد وتعقب الإصابات الجديدة وستصدر بيانات بهذا الشأن حسب الحاجة".

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس، الإثنين، عن تشخيص ثلاث إصابات بطفرة BA4 من المتحورة أوميكرون الأصلية (BA1)، التي تنتشر في جنوب أفريقيا وتسببت بانتشار واسع للوباء.

وارتفعت بذلك الإصابات بالطفرتين الجديدتين إلى ست إصابات من بينها أربع إصابات بسلالة BA4 بالإضافة إلى إصابتين بسلالة BA5.

يذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية تُدرس إمكانيات لتسهيل الإلزام بإجراء فحص كورونا للقادمين إلى البلاد، وبضمن ذلك إجراء فحوصات على عيّنات لقسم من القادمين وتقليص قائمة الدول التي يلزم القادمون منها بإجراء فحوصات كورونا.

جاء ذلك بحسب ما جاء في تصريحات صدرت عن مسؤولين في وزارة الصحة، يوم الأحد الماضي، نقلتها صحيفة "هآرتس". فيما يدعو مسؤولون في الوزارة إلى إلغاء فحوصات كورونا التي يتم إجراؤها بمجرد الوصول إلى مطار بن غوريون في اللد بالكامل.

وأشار مسؤول رفيع في وزارة الصحة إلى أنه سيجري تلخيص الوضع خلال الأعياد، قبيل نهاية الأسبوع الحالي، وبضمن ذلك نسبة الفحوصات الموجبة ومعطيات حول المتحورات التي دخلت إلى البلاد، وتقييم الوضع على إثر ذلك.