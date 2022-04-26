  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو: جماهير مغربية تهتف باسم فلسطين ..ومصارع نمساوي: سأخوض النزال من أجلها

الثلاثاء 26 أبريل 2022 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: جماهير مغربية تهتف باسم فلسطين ..ومصارع نمساوي: سأخوض النزال من أجلها



وكالات

 أثناء مباريات جرت السبت في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بين نادي الوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري، قدّم المتفرجون تحية خاصة لفلسطين وشعبها.

وخلال احتفال جمهور نادي الوداد بتأهله إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على الفريق الجزائري، لم تنس جماهير الوداد التضامن مع القضية الفلسطينية.


وبعدما احتشدت في ملعب محمد الخامس، من أجل متابعة المواجهة القوية، ضد ضيفهم شباب بلوزداد الجزائري، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أطلق المتفرجون المغاربة هتافات أثناء سير المباريات: “فلسطين. فلسطين. الأقصى. الأقصى”، ورفعوا أعلام فلسطين في مدرجات الملعب بطريقة مهيبة.

 

 


إلى ذلك أقدم المصارع النمساوي في رياضة الفنون القتالية “أم أم أي”، فيلهام أوت، على رفع علم فلسطين، عقب تفوقه في نزال بقاعة “هالمان دون” الشهيرة في العاصمة فيينا، وسط حضور جماهيري كبير.


وقبل النزال، أكد بطل أوروبا فيلهام أوت أنه سيحرص على تحقيق الفوز، وكتب بالحرف الواحد: “سأخوض النزال من أجل فلسطين”، فأكد بذلك مساندته المطلقة للقضية، ثم علت التكبيرات في القاعة بعد نجاحه في تحقيق هدفه.


وفيلهام أوت هو مصارع نمساوي تألق في رياضة المصارعة الحرة، ودخل الإسلام عام 2020، واختار لنفسه اسم خالد، وافتخر باتخاذه هذه الخطوة خلال ظهوره التلفزيوني في مختلف القنوات.


ومن شأن تصرف أوت أن يعرّضه لضغوطات محلية رغم شهرته في بلده، والدليل هو عدم التطرق لفوزه ولا لرفعه العلم الفلسطيني إعلاميا، ما يفسر التعتيم الذي يعيشه الفلسطينيون ومساندوهم رغم الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية.

 
#المغرب #النمسا

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل" توجه ضربة قوية للدولار

هآرتس: ماذا بقي لتركيب خط هاتفي مباشر بين مكتبي السنوار وبينيت ؟

صحيفة عبرية: الاتحاد الاوروبي يصر على ربط دعمه للسلطة بهذا الشرط ..

قيادي في حماس يكشف مضمون رقم "1111" الذي أطلقه السنوار قبل عام

تركيا تبدأ ممارسة ضغوطات على حماس وهي كالتالي ..

إسرائيل تزعم : حماس-لبنان حسنت دقة الصواريخ والمسيرات والغواصات .. من هو قائد الوحدة ولماذا غادر تركيا؟

الدولار يقترب من ذروة عامين بفعل مخاوف كورونا في الصين

الأخبار الرئيسية

17300399_303

قلق إسرائيلي في الشمال بعد صاروخ من لبنان.. "الهدوء وهمي"

"غلاف غزة" لبينيت: لن نترك أولادنا ضحية لـ"إدارة الصراع" والسنوار يستمتع بالربيع

photo_2022-04-26_16-12-43

رسالة المنبر الموحّد لقادة محور المقاومة في "يوم القدس العالمي"

هنية: محاولات العدو تجاوز الخطوط بالأقصى ستحول الصراع لإقليمي

النخالة: لن نتراجع أو نساوم ومقاتلونا اليوم يغطون مساحة فلسطين

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم