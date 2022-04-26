  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوتين لغوتيريش: بذور المشكلة في أوكرانيا ظهرت بعد انقلاب العام 2014

الثلاثاء 26 أبريل 2022 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين لغوتيريش: بذور المشكلة في أوكرانيا ظهرت بعد انقلاب العام 2014



موسكو/سما/

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم في موسكو،" إن بذور المشكلة في أوكرانيا ظهرت بعد انقلاب العام 2014.

وأوضح بوتين لغوتيريش: "أعرف قلقكم فيما يتعلق بالعملية الروسية لكن المشكلة برمتها نشأت في أوكرانيا بعد الانقلاب هناك عام 2014".   وأردف بوتين: "روسيا تتوقع أن تتمكن من التوصل لاتفاقيات على المسار الدبلوماسي مع أوكرانيا".   وأضاف بوتين: "إن روسيا، وبصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة وعضو دائم في مجلس الأمن، دعمت هذه المنظمة العالمية على الدوام، ونعتقد أنها ليست عالمية فحسب، بل إنها فريدة من نوعها".

وقال "إن روسيا، وبصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، دعمت هذه المنظمة دائمًا، فإنها فريدة من نوعها.

وأشار إلى أنه "لا توجد منظمة أخرى من هذا القبيل في المجتمع الدولي".


وأكد بوتين: "نحن نؤيد بقوة المبادئ التي تقوم عليها، ونعتزم الاستمرار بذلك في المستقبل".


وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الاجتماع مع الرئيس الروسي: "أتفهم أن روسيا لديها عدد من الماطلب فيما يتعلق بما يحدث في أوكرانيا، فضلا عن الأمن العالمي الأوروبي".
 

#روسيا #أوكرانيا #الحرب الروسية الاوكرانية

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل" توجه ضربة قوية للدولار

هآرتس: ماذا بقي لتركيب خط هاتفي مباشر بين مكتبي السنوار وبينيت ؟

صحيفة عبرية: الاتحاد الاوروبي يصر على ربط دعمه للسلطة بهذا الشرط ..

قيادي في حماس يكشف مضمون رقم "1111" الذي أطلقه السنوار قبل عام

تركيا تبدأ ممارسة ضغوطات على حماس وهي كالتالي ..

إسرائيل تزعم : حماس-لبنان حسنت دقة الصواريخ والمسيرات والغواصات .. من هو قائد الوحدة ولماذا غادر تركيا؟

الدولار يقترب من ذروة عامين بفعل مخاوف كورونا في الصين

الأخبار الرئيسية

"غلاف غزة" لبينيت: لن نترك أولادنا ضحية لـ"إدارة الصراع" والسنوار يستمتع بالربيع

photo_2022-04-26_16-12-43

رسالة المنبر الموحّد لقادة محور المقاومة في "يوم القدس العالمي"

هنية: محاولات العدو تجاوز الخطوط بالأقصى ستحول الصراع لإقليمي

النخالة: لن نتراجع أو نساوم ومقاتلونا اليوم يغطون مساحة فلسطين

afp-073fb5a71a367bfe306f4ea5c1a0ec3807b9b753

"الاقتصاد" تنشر قوائم أصناف منتجات شركة "شتراوس" وتحذر من استهلاكها (صور)

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم