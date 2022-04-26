بوتين لغوتيريش: بذور المشكلة في أوكرانيا ظهرت بعد انقلاب العام 2014

موسكو/سما/

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم في موسكو،" إن بذور المشكلة في أوكرانيا ظهرت بعد انقلاب العام 2014.

وأوضح بوتين لغوتيريش: "أعرف قلقكم فيما يتعلق بالعملية الروسية لكن المشكلة برمتها نشأت في أوكرانيا بعد الانقلاب هناك عام 2014". وأردف بوتين: "روسيا تتوقع أن تتمكن من التوصل لاتفاقيات على المسار الدبلوماسي مع أوكرانيا". وأضاف بوتين: "إن روسيا، وبصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة وعضو دائم في مجلس الأمن، دعمت هذه المنظمة العالمية على الدوام، ونعتقد أنها ليست عالمية فحسب، بل إنها فريدة من نوعها".

وقال "إن روسيا، وبصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، دعمت هذه المنظمة دائمًا، فإنها فريدة من نوعها.

وأشار إلى أنه "لا توجد منظمة أخرى من هذا القبيل في المجتمع الدولي".



وأكد بوتين: "نحن نؤيد بقوة المبادئ التي تقوم عليها، ونعتزم الاستمرار بذلك في المستقبل".



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الاجتماع مع الرئيس الروسي: "أتفهم أن روسيا لديها عدد من الماطلب فيما يتعلق بما يحدث في أوكرانيا، فضلا عن الأمن العالمي الأوروبي".

