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جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة له في الأراضي السورية ويفتح تحقيقا

الثلاثاء 26 أبريل 2022 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة له في الأراضي السورية ويفتح تحقيقا



القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي  أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي السورية، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث.


وقال أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر: "سقطت في وقت سابق اليوم وخلال نشاط روتيني، مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي السورية. لا خشية من تسرب للمعلومات. يتم التحقيق في الحادث".

يأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال  أن استطلاعاته رصدت مساء أمس مشتبها فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية".


وحمل وزير جيش الاحتلال  الاسرائيلي بيني غانتس، يوم أمس الاثنين، الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق  صاروخين باتجاه إسرائيل، ما استدعى ردا بقصف منطقة الساحل جنوبي مدينة صور.
ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية عن غانتس، قوله: "دولة إسرائيل تطالب الحكومة اللبنانية بتحمل المسؤولية عما يحدث على أراضيها"، مهددا بأنه "إذا استمر الإرهاب والعنف، سنعرف كيفية استخدام القوة اللازمة ضد الأهداف الصحيحة".

#سوريا #طائرة مسيرة

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