تسليم جرارات ومعدات زراعية لمجلس الخدمات المشترك للأغوار الشمالية

طوباس/سما/

- سلم وزير الزراعة رياض العطاري، ومحافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، اليوم الثلاثاء، جرارات زراعية ومعدات ومستلزمات زراعية لمجلس الخدمات المشترك للأغوار الشمالية، وذلك في مقر المحافظة بمدينة طوباس.

وأكد وزير الزراعة أهمية الأغوار الشمالية للقطاع الزراعي، وأهمية دعم هذه التجمعات والمناطق المهددة ضمن مشاريع استراتيجية وتنموية لها شأن كبير في تعزيز صمود المزارعين.

ويأتي توزيع هذه الجرارات ضمن خطة تنمية وتطوير الاغوار والعنقود الزراعي التي أطلقها رئيس الوزراء محمد اشتية، وسياسة وزارة الزراعة في تقديم الدعم المادي والمعنوي للمزارعين في مناطق الاغوار الشمالية لتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم.

من جهته أكد محافظ طوباس أن من شأن هكذا مساعدات أن تعمل على تعزيز صمود مزارعينا وتثبيتهم على الأرض، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية تولي اهتماما خاصا بالأغوار وتضعها على سلم أولوياتها.

بدوره وقع مدير عام زراعة محافظة طوباس والاغوار الشمالية جعفر صلاحات ممثلا عن وزارة الزراعة، ورئيس مجلس الخدمات المشترك للأغوار الشمالية عمر فقها، اتفاقية الإعارة والتشغيل، والتي شملت جرارين زراعيين ومعدات (ترولة قلاب، ومحراث زمبركي، وتنك رش)، والتي ستخدم صغار المزارعين للمساهمة في خفض التكاليف، وذلك تحت اشراف المجلس المشترك.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، تمت زيارة مشروع ممول من الحكومة الدنمركية (دانيدا)، ومنفذ من قبل أوكسفام والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتعاون مع وزارة الزراعة، وهو عبارة عن أشجار لوزيات.

كما قام وفد الزراعة بزيارة بلدية عقابا، حيث اطلع الوزير والوفد المرافق على أهم احتياجات البلدية من قبل رئيس وأعضاء البلدية.

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