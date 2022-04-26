أردوغان يزور السعودية الخميس

وكالات

يجري الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية، الرياض، يوم الخميس المقبل، حسبما أفادت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء.

وأكد مسؤول تركي تحدث لوكالة "فرانس برس" (لم تسمه) زيارة إردوغان المقررة إلى الرياض، كما أكدها مصدران "مطلعان" تحدثا لوكالة "رويترز".

ويعتزم إردوغان الاجتماع مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وستكون زيارة إردوغان إلى الرياض أول زيارة له إلى السعودية منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وكانت السلطات القضائية التركية قد نقلت ملفّ قضية قتل خاشقجي إلى السعودية في مطلع نيسان/أبريل الجاري، وقررت وقف محاكمة 26 متهمًا بقتل الإعلامي السعودي الذي أدى إلى خلافات سياسية عميقة بين تركيا والسعودية.

يأتي ذلك ضمن حراك دبلوماسي تركي لتحسين علاقات أنقرة الإقليمية شملت تقاربا مع الإمارات وإسرائيل وزيارات رسمية لإردوغان إلى أبو ظبي، وأخرى للرئيس الإسرائيلي، بتسحاق هرتسوغ إلى أنقرة.

وتواصلت تركيا مع العديد من دول الخليج من أجل الحصول على دعم اقتصادي في وقت تواجه فيه تضخما حادا، تفاقم بارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.