  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بينيت يتلقى رسالة تهديد بالقتل

الثلاثاء 26 أبريل 2022 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يتلقى رسالة تهديد بالقتل



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، فتحوا تحقيقًا في رسالة تهديد بالقتل وصلت لعائلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
 
وقالت الصحيفة: إن رسالة تهديد وصلت إلى أحد أفراد عائلة بينيت، وقد عُثر بداخلها على رصاصة حية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه في أغسطس الماضي، تم القبض على شاب يبلغ من العمر 23 عامًا من عسقلان بعد منشور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، هدد فيه بالإضرار بحياة بينيت.
 
حتى في الأيام التي سبقت تشكيل الحكومة الإسرائيلية، تم رفع مستوى أمن بينيت ومستوى وزيرة الداخلية أييليت شاكيد إلى المستوى الخامس، أي قبل المستوى الأعلى، وكانت الكنيست هي التي أمنت شاكيد في ضوء التهديدات التي تلقتها، وكذلك قامت بتأمين بينيت تحت إشراف الشرطة، وفق الصحيفة.

#نفتالي بينيت #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل" توجه ضربة قوية للدولار

هآرتس: ماذا بقي لتركيب خط هاتفي مباشر بين مكتبي السنوار وبينيت ؟

قيادي في حماس يكشف مضمون رقم "1111" الذي أطلقه السنوار

ارتفاع جديد على سعر الدولار مقابل الشيكل وخبير اسرائيلي يتوقع بلوغه هذا الرقم

الدولار يقترب من ذروة عامين بفعل مخاوف كورونا في الصين

الحية: الاحتلال حاول خداع الوسطاء ومن يطالبنا بالهدوء عليه أن يعيد حقوقنا المسلوبة

روسيا: على "إسرائيل" الامتناع عن الخطوات الراديكالية

الأخبار الرئيسية

هنية: المقاومة هي خيار شعب ومحاولات تجاوز الخطوط بالأقصى ستحول الصراع لإقليمي

النخالة: لن نتراجع أو نساوم ومقاتلونا اليوم يغطون مساحة فلسطين

afp-073fb5a71a367bfe306f4ea5c1a0ec3807b9b753

"الاقتصاد" تنشر قوائم أصناف منتجات شركة "شتراوس" وتحذر من استهلاكها (صور)

4202222161422934

خبراء إسرائيليون: تلقينا ضربة في المواجهة الأخيرة بالأقصى...

البنتاغون يعلق على احتمال تحول نزاع أوكرانيا إلى حرب نووية

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم