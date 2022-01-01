المطران حنا: القدس كانت وستبقى لأهلها والتعدي على الأقصى هو تعد على كنيسة القيامة

القدس المحتلة/سما/

شدد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس في القدس المطران عطا لله حنا على أن القدس كانت وستبقى لأهلها، وان سياسات الاستعمار والاحتلال فيها هي باطلة وغير قانونية وغير شرعية، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يتصدون للاحتلال ويرفضون سياساته.

وفي كلمته خلال فعاليات منبر القدس، اليوم الثلاثاء، لفت المطران عطا الله حنا إلى أن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مستهدفة ومستباحة من قبل الإحتلال الإسرائيلي، واعتبر أن التعدي على الأقصى هو تعدٍ على كنيسة القيامة، ومن يعتدي على المسلمين في مقدساتهم يعتدي على المسيحيين في مقدساتهم.





ولفت المطران حنا إلى أن من يتآمر على الأقصى بهدف تقسيمه زمنيا ومكانيا، هم نفسهم يتآمرن على المسيحيين في أوقافهم ومقدساتهم وحتى في أعيادهم. وقال إنهم لا يريدون للمسيحيين أن يحتفلوا في أعيادهم ولا أن يعبروا عن انتمائهم، ويتمنون أن يحزم المقدسين أمتعتهم ويغادروا مدينتهم، مؤكدا أن هذا لن يحدث.

وأكد المطران حنا إلى أن المقدسيين المرابطين يدافعون بإسم الأمة كلها عن هذه البقعة المباركة، وعن هذه المقدسات سواء كانت إسلامية أم مسيحية، مشدداً على أن الاحتلال لن ينجح في سرقة القدس من أهلها وأصحابها.

ودعا الأب حنا الفلسطنيين في يوم القدس العالمي الفلسطينيين إلى أن يتوحدوا وأن يضعوا الانقسامات جانبا. وقال إن وحدة الفلسطينيين هي قوة لهما في الدفاع عن أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث.





كما وجه المطران حنا نداء إلى الأمة العربية من المحيط إلى الخليج وإلى المسلمين في كل مكان وإلى المسيحيين في كل مكان بأن يتوحدوا دفاعا عن القدس التي هي أمانة في أعناقنا. ووجه الأب حنا التحية لدماء الشهداء، وحيا الأبطال في سجون الاحتلال، ووجه التحية أيضاً إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني والمناضلين وكل الأحرار من أبناء الأمة العربية.