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طمرة: مظاهرة وحدوية نصرة للقدس والمقدسات (صور وفيديو)

الثلاثاء 26 أبريل 2022 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
طمرة: مظاهرة وحدوية نصرة للقدس والمقدسات (صور وفيديو)



طمرة/سما/

نظمت مساء اليوم، الثلاثاء، مظاهرة وحدوية دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية نصرة للقدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وتنديدا بعدوان قوات الأمن الإسرائيلية والانتهاكات والملاحقات الأخيرة بحق المعتكفين.

وانطلقت المظاهرة من أمام مسجد الرحمة، وصولا إلى مسجد خلة الشريف في طمرة، إذ رفع المشاركون لافتات نصرة للقدس والمقدسات وأخرى منددة بالعدوان الإسرائيلي.


وبرز في المظاهرة عشرات من المشاركين، بينهم نشطاء من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية.

وأكدت المتابعة في بيان لها، أنه "إلى جانب دعوتها لشد الرحال إلى القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، سيتم تنظيم نشاطات شعبية في مختلف القرى والمدن العربية".

#القدس
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