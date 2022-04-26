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بتقديم هدايا للأطفال في مستشفى الرنتيسي والنصر وتقديم احتياجات دار الوفاء للمسنين

كتلة فتح البرلمانية برئاسة دحلان تواصل حملة سواعد الخير

الثلاثاء 26 أبريل 2022 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتلة فتح البرلمانية برئاسة دحلان تواصل حملة سواعد الخير



غزة / سما /

غزة – 26/4/2022

واصلت كتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان حملتها سواعد الخير 2022 صباح اليوم 26 إبريل في مستشفى النصر و الرنتيسي للأطفال مقدمة هدايا لعب أطفال وعلب حلوى لكافة الأطفال النزلاء في المستشفى كما زارت الكتلة دار الوفاء للمسنين مقدمة مجموعة من الاحتياجات والأجهزة اللازمة للدار بناء على طلب إدارتها وقدمت بعض الاحتياجات اللازمة لنزلاء الدار.

 وقدم نواب الكتلة الهدايا للأطفال النزلاء في الأقسام خلال جولة تفقدية أجراها كل من النائب يحيى شامية والنائب نعيمة الشيخ علي والنائب إبراهيم المصدر والنائب عبد الحميد العيلة ورافق النواب خلال الجولة مكتب النائب أشرف جمعة ومكتب النائب ماجد أبو شمالة ومدراء المستشفى.

 وألقى كلمة الكتلة النائب يحيى شامية قال فيها أن الكتلة تواصل هذه الحملة التي أطلقتها منذ 2018 بهدف رسم البسمة على شفاه المحرومين والفئات الخاصة من أبناء شعبنا ومد يد العون بقدر استطاعة الكتلة مقدما شكر الكتلة للمستشفى ودار الوفاء و إدارتها والعاملين فيها على كل ما يقدمونه لأبناء شعبنا وهذه الفئات الخاصة التي تحتاج لرعاية من نوع خاص.

 بدورها شكرت إدارة المستشفى نواب الكتلة على هذه الزيارة الإنسانية التي قاموا بها وادخلوا من خلالها البهجة على شفاه الأطفال وأسرهم المرافقين لهم وكذلك أثنت إدارة دار الوفاء للمسنين على زيارة النواب وما قدمته الكتلة ورئيسها النائب محمد دحلان للدار والنزلاء فيها.

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