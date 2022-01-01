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غزة: إجراءات حكومية لضبط أسعار الدواجن

الثلاثاء 26 أبريل 2022 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إجراءات حكومية لضبط أسعار الدواجن



غزة/سما/

أعلنت اللجنة المشتركة بين وزارتي الزراعة والاقتصاد ومباحث التموين، مساء اليوم الثلاثاء، تكثيف إجراءاتها لمنع احتكار سعر الدواجن وضبط الأسعار في قطاع غزة.

وقررت اللجنة، تكثيف الجولات الميدانية على مزارع الدواجن ونقاط بيع اللحوم البيضاء، نظراً لعدم التزام بعض المربين والتجار بالإجراءات الحكومية المعلنة سابقاً.



ونوهت أن من بين الإجراءات التأكد من بيع الدواجن في المزارع، وإلزام أصحابها بتنزيل الكميات القابلة للتسويق (1.5 كيلو جرام فما فوق).

وأكدت اللجنة، أن عدم التزام بعض أصحاب المزارع وحجبهم المنتج الجاهز عن السوق، سوف يُخضعهم للمساءلة القانونية تحت طائلة احتكار سلعة تمثل احتياج الجمهور.

وشددت على، انه تسعى لفرض سعر متوازن يمثل حماية لكل من المستهلك والمُنتج، بحيث يؤدي لتراجع بشكل دوري لأسعار الدواجن وصولاُ إلى استقرارها.

وكانت قد شهدت أسواق قطاع غزة، ارتفاعا ًمضطردا في أسعار الدواجن، خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك، بسبب النقص في توريد كميات الدجاج اللاحم للقطاع.

#غزة #اسعار الدواجن

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