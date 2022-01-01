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"حماس" تعني الشهيد عويدات

الثلاثاء 26 أبريل 2022 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تعني الشهيد عويدات



غزة/سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمَّتنا العربية والإسلامية، الشهيد الشاب/ أحمد إبراهيم عويدات (20 عاماً)، الذي ارتقى متأثرًا بجروح أصيب بها، بالرَّصاص الحيّ الليلة الماضية، أثناء تصديه وأبناء شعبنا لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني واعتدائها الوحشي على مخيم عَقْبة جَبِر، جنوب مدينة أريحا.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن ارتقاء الشهيد عويدات يزيدنا تمسكًا بحقوقنا، وجرائم الاحتلال لن تكسر إرادتنا في مواصلة الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

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《 بسم الله الرحمن الرحيم 》

ارتقاء الشهيد عويدات يزيدنا تمسكًا بحقوقنا، وجرائم الاحتلال لن تكسر إرادتنا في مواصلة الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا

ننعى في حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمَّتنا العربية والإسلامية، الشهيد الشاب/ أحمد إبراهيم عويدات (20 عاماً)، الذي ارتقى متأثرًا بجروح أصيب بها، بالرَّصاص الحيّ الليلة الماضية، أثناء تصديه وأبناء شعبنا لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني واعتدائها الوحشي على مخيم عَقْبة جَبِر، جنوب مدينة أريحا.

نبعث بخالص التعازي إلى عائلة الشهيد، وإلى جماهير شعبنا وشبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية المحتلة، ونعرب عن فخرنا واعتزازنا ببطولاتهم في التصدّي لإرهاب الاحتلال وجرائمه بحق أرضنا ومقدساتنا، ونؤكّد أنها لن تزيدنا إلّا إصرارًا وتمسكًا بحقوقنا المشروعة، ولن تكسر إرادتنا في المضي قدمًا في طريق النضال حتّى دحر الاحتلال، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

#حماس #الشهيد احمد عويدات

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