غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية بغزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (27 أبريل).

وقالت الداخلية إن السفر سيكون للحافلتين: الثامنة والتاسعة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/19)، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/17).

وأشارت إلى أن التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت على ضرورة حديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/19):

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/17):