  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الثلاثاء 26 أبريل 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية بغزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (27 أبريل).

وقالت الداخلية إن السفر سيكون للحافلتين: الثامنة والتاسعة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/19)، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/17).

وأشارت إلى أن التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

 

وأكدت على ضرورة حديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/19):

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/17):

#الداخلية بغزة #معبر رفح #السفر #آلية السفر

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل" توجه ضربة قوية للدولار

هآرتس: ماذا بقي لتركيب خط هاتفي مباشر بين مكتبي السنوار وبينيت ؟

قيادي في حماس يكشف مضمون رقم "1111" الذي أطلقه السنوار

ارتفاع جديد على سعر الدولار مقابل الشيكل وخبير اسرائيلي يتوقع بلوغه هذا الرقم

بن مناحيم: حماس ترسخ معادلة الربط بين الجبهات وينبغي علينا أن ننتبه جيدا لما قاله هنية..

جيش الاحتلال يرجح هذا الفصيل وراء إطلاق الصاروخ من لبنان..

الدولار يقترب من ذروة عامين بفعل مخاوف كورونا في الصين

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يكشف : هكذا حاولت نخبة حماس تنفيذ عمليات تسلل وأسر جنود

تركيا تبدأ ممارسة ضغوطات على حماس وهي كالتالي ..

قسام

إسرائيل تزعم : حماس-لبنان حسنت دقة الصواريخ والمسيرات والغواصات .. من هو قائد الوحدة ولماذا غادر تركيا؟

صحيفة عبرية: الاتحاد الاوروبي يصر على ربط دعمه للسلطة بهذا الشرط ..

df652aa2ace15eed98d05ebba1a28b97

صورة : استشهاد شاب برصاص الاحتلال الحي برأسه في أريحا

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم