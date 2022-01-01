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العالمي "نيكولاس كيدج" يخسر 80 مليون دولار بسبب إيلون ماسك..تفاصيل

الثلاثاء 26 أبريل 2022 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالمي "نيكولاس كيدج" يخسر 80 مليون دولار بسبب إيلون ماسك..تفاصيل



وكالات / سما /

كشف النجم العالمي نيكولاس كيدج، عن تفاصيل خسارته حوالي 80 مليون دولار بسبب رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أثناء ظهوره الأخير في برنامج Jimmy Kimmel Live، حيث سرد كيدج أنه سبق وحصل على 80 مليون دولار لبناء استوديو أفلام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية منذ عدة سنوات.

وأكمل كيدج في تصريحاته التي نقلتها صحيفة فاريتي، أنه بعد ان جمع المبلغ بالكامل، ظهر رجل الأعمال إيلون ماسك في المدينة لينهي آمال الاستثمارات التي كانت تنظر كيدج، بعد ان قرر المستثمرين وضع أموالهم في شركة تسلا بدلاً من الاستثمار في بناء استوديو للأفلام.

وحضر كيدج الحائز على جائزة الأوسكار برفقة زوجته الحامل ريكو شيباتا، منذ عدة اسابيع، العرض الخاص لفيلمه الجديد The Unbearable Weight Of Massive Talent في مدينة نيويورك، وحسب الديلي ميل ارتدي كيدج البالغ من العمر 58 عامًا في العرض الخاص الذي أقيم في Regal Essex Crossing ، بدلة سوداء لامعة من القماش المخملي وأحذية لوفر جلدية.

كما بدت زوجته الحامل البالغة من العمر 26 عامًا، والتي تزوجها في Wynn Casino and Hotel في لاس فيجاس العام الماضي، جميلة في فستان مستوحى من الكيمونو مزين بالورود مع خطوط أرجوانية.

وظهر الزوجان في حالة معنوية عالية حيث استمتعا بقضاء ليلة ممتعة في الخارج بعد أشهر فقط من تأكيدهم أنهم يتوقعان طفلهما الأول معًا، ففي يناير الماضي ، أخبر ممثليهم موقع مجلة  People أن الزوجين "مبتهجان '' بشأن طفلهما الصغير القادم في الطريق.

#نيكولاس كيدج #إيلون ماسك #تسلا

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