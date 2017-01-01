تحدي خطير على تيك توك ينهي حياة زوجين

وكالات / سما /

تنتشر العديد من التحديات الخطيرة على تطبيق تيك توك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، بين الفينة والأخرى، والتي تؤدي أحياناً إلى حوادث وفاة مأساوية. مؤخراً، أدى تحدي تيك توك يقوم خلاله منشؤو المحتوى باستخدام جهد كهربائي مرتفع لإحداث تأثيرات على الخشب، إلى مقتل شخصين ولاية ويسكونسن الأمريكية.

قُتل الزوجان تانيا رودريغيز، 44 عامًا ، وجيمس كارولفي ، 52 عامًا، أثناء ممارسة حرق الأخشاب في مرآب منزلهما في روزيلفيل ، مقاطعة ماراثون، في 6 أبريل (نيسان) الجاري. تعرض الزوجان للصعق بالكهرباء حتى الموت قبل أن تشعل معدات حرق الأخشاب حريقًا في المنزل، وفقًا لنائب شريف منطقة "تشاد بيلب".

تتم هذه الممارسة عبر استخدام محول عالي الجهد لحرق قطعة خشب تم نقعها في مادة كيميائية. ويستخرج هذا المحول عادة من فرن ميكروويف أو بطارية سيارة.

وتقول الرابطة الأمريكية للأعمال الخشبية، إن 33 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة اتباع هذه الطريقة في حرق الخشب، وقد قامت لجنة السلامة الخاصة بالرابطة بحظر هذه الممارسة بعد وفاة عامل خشب في ولاية واشنطن في عام 2017، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.