طبيب يكشف كيف يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى الوفاة

وكالات / سما /

كشف طبيب روسي عن الأسباب، التي تجعل الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم خطيرا وما هي قراءات مقياس التوتر، التي تحتاجها لاستدعاء سيارة إسعاف.

وأشار زاور شوغوشيف، رئيس أطباء القلب في شبكة عيادات "RZD-Medicine"، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى أنه من المقبول عموما أن معدل ضغط الدم هو 120/80، ولكن في الواقع تكون حدود الضغط الطبيعي أوسع. ووفقًا له، فإن الحد الأدنى للضغط الطبيعي هو 90/60، والحد الأعلى هو 140/90.

وأضاف شوغوشيف أن الانخفاض المفاجئ في الضغط محفوف أيضًا بمخاطر جسيمة، إذ يسبب خللا في تدفق الدم إلى الأعضاء الداخلية وبالتالي يتسبب في أضرار لا يمكن علاجها. وقال:

الضغط أقل من 90/60 خطير لأنه في مثل هذه الحالة، يتعطل تدفق الدم إلى بعض الأعضاء والأنسجة. مع انخفاض مفاجئ في الضغط عن المعدل الطبيعي، يعاني الجسم من سوء التغذية. أولاً وقبل كل شيء، يعاني الدماغ، بسبب مما قد يغمى عليه الإنسان، ثم هناك خلل في عمل القلب والكلى والكبد.

وأوضح الطبيب أنه في حال الشعور بالضعف ودوخة وضعف تنسيق الحركات، فلا بد من قياس الضغط. إذا كانت قراءات مقياس التوتر أقل من 85/60، فأنت بحاجة إلى استدعاء سيارة إسعاف: هناك أمراض تتطور بسرعة على خلفية انخفاض ضغط الدم.