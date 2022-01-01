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استخدام ميزة المكالمات الجماعية الجديدة فى واتس آب - تعرف

الثلاثاء 26 أبريل 2022 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
استخدام ميزة المكالمات الجماعية الجديدة فى واتس آب - تعرف



وكالات / سما /

طرح واتس آب مؤخرًا ميزة اتصال جماعي جديدة، الميزة - المتوفرة لكل من iOS و Android - ستسمح للمستخدمين بإضافة ما يصل إلى 32 مشاركًا في المكالمة الصوتية على واتس آب.

واذا كنت تتساءل كيف تستخدم هذه الميزة؟ قبل أن نخبرك بالخطوات، إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار:-

هل لاحظ أن هذه ميزة مخصصة فقط للمكالمات الصوتية وليس مكالمات الفيديو.

تأكد من أن لديك أنت وجهات اتصالك اتصالات إنترنت قوية عند إجراء أو استقبال مكالمات صوتية جماعية. ستعتمد جودة المكالمة الصوتية على جهة الاتصال ذات الاتصال الأضعف.

أثناء مكالمة صوتية جماعية ، لن تتمكن من تحويل المكالمة إلى مكالمة فيديو.

لا يمكنك إزالة جهة اتصال أثناء مكالمة صوتية جماعية. سيحتاج الشخص إلى قطع الاتصال بهاتفه لقطع الاتصال بالمكالمة.

في حين أنه من الممكن أن تكون في مكالمة صوتية جماعية مع شخص قمت بحظره، لا يمكنك إضافة جهة اتصال قمت بحظرها أو جهة اتصال قمت بحظرها، و يمكنك تجاهل المكالمة إذا كنت لا تريد أن تكون متصلاً بجهة الاتصال المحظورة.

اتبع هذه الخطوات

لإجراء مكالمة صوتية جماعية من دردشة جماعية.

1- افتح الدردشة الجماعية التي تريد إجراء مكالمة صوتية.

2- إذا كانت الدردشة الجماعية الخاصة بك بها 33 مشاركًا أو أكثر، فانقر فوق زر مكالمة جماعية.

3- إذا كانت الدردشة الجماعية بها 32 مشاركًا أو أقل، فانقر فوق مكالمة صوتية وقم بتأكيد قرارك، أول سبعة أشخاص يجيبون يمكنهم الانضمام إلى المكالمة، ويمكن لأعضاء المجموعة فقط المشاركة.

4- ابحث عن جهات الاتصال التي تريد إضافتها إلى المكالمة، ثم انقر فوق مكالمة صوتية.

لإجراء مكالمة صوتية جماعية من دردشة فردية

1- افتح الدردشة الفردية مع إحدى جهات الاتصال التي تريد الاتصال الصوتي بها.

2- اضغط على زر الاتصال الصوتي.

3- بمجرد قبول جهة الاتصال المكالمة، انقر فوق إضافة مشارك.

4- ابحث عن جهة اتصال أخرى تريد إضافتها إلى المكالمة، ثم انقر فوق إضافة.

5- انقر فوق إضافة مشارك إذا كنت تريد إضافة المزيد من جهات الاتصال.

#المكالمات الجماعية #واتس اب #المستخدمين

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