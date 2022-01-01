  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي يكشف : هكذا حاولت نخبة حماس تنفيذ عمليات تسلل وأسر جنود

الثلاثاء 26 أبريل 2022 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يكشف : هكذا حاولت نخبة حماس تنفيذ عمليات تسلل وأسر جنود



القدس المحتلة / سما /

كشف الجيش الإسرائيلي أن الذراع العسكري لحماس خطط لأسر جنود خلال عملية "حارس الأسوار" في شهر مايو الماضي عبر أنفاق هجومية.

 
وكما أورد موقع "والا" العبري، فإن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم نفقا لحماس يزيد عمقه عن 20  مترا، كان بداخله 18 عنصرا من النخبة، يوم 11 مايو عند الساعة 00:34 منتصف الليل.
 
وذكر أن عناصر الجناح العسكري لحماس خططوا للخروج من النفق واختراق السياج والتسلل إلى داخل مناطق الغلاق،  لكن زعم أن سلاح الجو بمساعدة معلومات استخبارية دقيقة، قام بمهاجمة النفق فوق من كانوا بداخله.
 
وبحسب الموقع، كشفت التحقيقات التي أجراها الجيش بعد "حارس الأسوار" الشهر الماضي أنه بعد أكثر من أسبوع على استهداف النفق وبعد توقيع وقف إطلاق النار نفذت حماس عملية هندسية مجزأة في موقع النفق لاستخراج من فيه.
 
وأشار إلى أنه خلال العملية حاول الجناح العسكري لحماس اختراق الأراضي الإسرائيلية من خلال ثلاثة أنفاق: اثنان في شمال قطاع غزة، وواحد أمام معبر إيريز، وواحد في جنوب قطاع غزة، وبمساعدة معلومات استخبارية وقدرة هجومية هاجم الجيش نفقين منها.

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل" توجه ضربة قوية للدولار

هآرتس: ماذا بقي لتركيب خط هاتفي مباشر بين مكتبي السنوار وبينيت ؟

قيادي في حماس يكشف مضمون رقم "1111" الذي أطلقه السنوار

ارتفاع جديد على سعر الدولار مقابل الشيكل وخبير اسرائيلي يتوقع بلوغه هذا الرقم

بن مناحيم: حماس ترسخ معادلة الربط بين الجبهات وينبغي علينا أن ننتبه جيدا لما قاله هنية..

جيش الاحتلال يرجح هذا الفصيل وراء إطلاق الصاروخ من لبنان..

الدولار يقترب من ذروة عامين بفعل مخاوف كورونا في الصين

الأخبار الرئيسية

تركيا تبدأ ممارسة ضغوطات على حماس وهي كالتالي ..

قسام

إسرائيل تزعم : حماس-لبنان حسنت دقة الصواريخ والمسيرات والغواصات .. من هو قائد الوحدة ولماذا غادر تركيا؟

صحيفة عبرية: الاتحاد الاوروبي يصر على ربط دعمه للسلطة بهذا الشرط ..

df652aa2ace15eed98d05ebba1a28b97

صورة : استشهاد شاب برصاص الاحتلال الحي برأسه في أريحا

1622533879Z25vy (1)

قيادي في حماس يكشف مضمون رقم "1111" الذي أطلقه السنوار

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم