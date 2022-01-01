الجيش الإسرائيلي يكشف : هكذا حاولت نخبة حماس تنفيذ عمليات تسلل وأسر جنود

القدس المحتلة / سما /

كشف الجيش الإسرائيلي أن الذراع العسكري لحماس خطط لأسر جنود خلال عملية "حارس الأسوار" في شهر مايو الماضي عبر أنفاق هجومية.



وكما أورد موقع "والا" العبري، فإن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم نفقا لحماس يزيد عمقه عن 20 مترا، كان بداخله 18 عنصرا من النخبة، يوم 11 مايو عند الساعة 00:34 منتصف الليل.



وذكر أن عناصر الجناح العسكري لحماس خططوا للخروج من النفق واختراق السياج والتسلل إلى داخل مناطق الغلاق، لكن زعم أن سلاح الجو بمساعدة معلومات استخبارية دقيقة، قام بمهاجمة النفق فوق من كانوا بداخله.



وبحسب الموقع، كشفت التحقيقات التي أجراها الجيش بعد "حارس الأسوار" الشهر الماضي أنه بعد أكثر من أسبوع على استهداف النفق وبعد توقيع وقف إطلاق النار نفذت حماس عملية هندسية مجزأة في موقع النفق لاستخراج من فيه.



وأشار إلى أنه خلال العملية حاول الجناح العسكري لحماس اختراق الأراضي الإسرائيلية من خلال ثلاثة أنفاق: اثنان في شمال قطاع غزة، وواحد أمام معبر إيريز، وواحد في جنوب قطاع غزة، وبمساعدة معلومات استخبارية وقدرة هجومية هاجم الجيش نفقين منها.