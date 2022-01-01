اتحاد دير البلح ينظم حفل نهائيات بطولة الراحل د.سعد العزايزة لكرة القدم للناشئين

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نظم نادي اتحاد شباب دير البلح حفل اختتام نهائيات بطولة المرحوم الدكتور سعد العزيزة لكرة القدم للناشئين من مواليد ٢٠٠٥ -٢٠٠٦ وذلك تحت رعاية الدكتور / أحمد أبو هولي ، عضو اللجنة التنفيذية (م.ت.ف) رئيس دائرة شؤون اللاجئين على ملعب الاتحاد بدير البلح بحضور د. عادل منصور مدير عام المخيمات و" ابو شاكر البحيصي "رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم دير البلح و قيادة اقليم حركة فتح بالمحافظة الوسطي وعدد من الوجهاء و المخاتير وعشاق كرة القدم .

وفي بداية الحفل تحدث نجل المرحوم د.سعد العزايزة. عن مناقب والده ،مقدما شكره و تقديره للدكتور احمد ابو هولي علي رعايته هده البطولة التي تحمل اسم والده .

وفي كلمة دائرة شؤون اللاجئين والتي ألقاها الدكتور عادل منصور مدير عام المخيمات نقل خلالها تحيات الأخ الدكتور/ أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الدائرة .

وقال :" نلتقي هنا جميعا، من أجل تأبين الأخ الأديب والشاعر والمعلم والمناضل الدكتور سعد العزايزة "أبو سليمان" والذي كان علما من أعلام هذه المدينة، وأعلام فلسطين، رجلاً مخلصاً عاملاً من أجلها ومن أجل رفعة أبنائها .

واضاف لقد غيب الموت إنساناً غالياً وعزيزاً على قلوبنا جميعاً، قام بعمله على أكمل وجه بكل إخلاص وتفان بلا كلل أو ملل، وكان نموذجاً يحتذي به في المواطنة الصالحة، والقدوة والمثل في انحيازه المطلق لشعبة وقضيته الوطنية مثلما كان انحيازه واهتمامه بالشباب، لأنه ممن أدركوا مبكراً أن الاستثمار في هذا المجال هو الرافعة لقضيتنا وشعبنا في التقدم في جميع المجالات فلقد رحل " ابو سليمان " عن دنيانا، لكنه لن يرحل من ذاكرتنا، وستبقى روحه الطاهرة التي صعدت إلى السماء تطوف علينا وتشحذ هممنا، وتشد من عزيمتنا كي لا تتراخي.

وختم قائلا :"أن رجلاً مثلك أيها الأخ الكبير سيظل علماً من أعلام فلسطين، مهما طال الزمن ومهما تعاقبت الأجيال فإليك منا دعوات الرحمة ".

وفي نهاية الاحتفال كرمت عائلة وأسرة المرحوم الدكتور احمد ابو هولي " ابو غريب" الراعي الرسمي للبطولة و عبد السلام المصري لدعمه المستمر للنادي و "ابو اياد بكير" المساهم في دعم ونجاح البطولة والكابتن معتز ربيع منظم البطولة والكابتن احمد ابو ظاهر و محمد ابو عمران حكم البطولة والاعلامي مصطفى البحيصي والمصور القدير محمود ابو هدبة .

وتم توزيع زي رياضي يحمل اسم دائرة شؤون اللاجئين علي الفرق الرياضيه المشاركة كذلك تم توزيع الجوائز الفردية على اللاعبين المميزين والإعلاميين.