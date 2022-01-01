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وقفة مساندة للأسرى أمام مكتب الصليب الأحمر بطولكرم

الثلاثاء 26 أبريل 2022 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

طالب ذوو الأسرى والمتضامنون معهم، الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى خاصة المرضى والمضربين عن الطعام، وتنفيذ مطالبهم العادلة، والضغط على الاحتلال لوقف ممارساته التعسفية بحقهم، في الوقت الذي أصبح فيه عدد كبير من المرضى يعانون من أوضاع صحية سيئة.

وأكدوا خلال اعتصامهم الأسبوعي أمام مكتب الصليب الأحمر في مدينة طولكرم اليوم الثلاثاء، ضرورة مساندة الأسرى ودعم صمودهم، من خلال المشاركة الرسمية والشعبية في فعاليات مناصرتهم والوقوف إلى جانبهم، خاصة في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات لحقوقهم من قبل "مصلحة سجون الاحتلال".

وقال منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة ، "في هذه الوقفة نندد بسياسة الاحتلال وخاصة إدارة مصلحة السجون لما يتعرض له الأسرى من عقوبات وانتهاكات منافية للمواثيق الدولية الخاصة بالأسرى، من الإهمال الطبي الذي تسبب في تفاقم الحالات المرضية لمجموعة كبيرة منهم وعلى رأسهم ناصر أبو حميد، ومعتصم رداد، والمسن فؤاد الشوبكي، وما يعانيه بقية الأسرى والأسيرات والأطفال من انتهاكات".

وطالب المجتمع الدولي والصليب الأحمر بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى حيث لا علاج مناسب لهم، ويفتقرون لأدنى متطلبات الحياة الإنسانية، وبالضغط على الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية، وتطبيق الاتفاقيات الدولية خاصة جنيف الأولى والثالثة والرابعة، التي تنص على احترام الأسير الذي يناضل من أجل قضيته الوطنية، ووقف ممارسات إدارة سجون الاحتلال التي تسعى لتقليص وحرمان الأسرى من كثير من حقوقهم المشروعة.

#طولكرم #وقفة تضامنية #الصليب الاحمر

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