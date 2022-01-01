غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن تنظيم حفل ضخم لتكريم الأبطال, الجمعة القادم.



وقال هنية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إن الحفل سيشمل تكريم أبطال الكؤوس والمشاركين في بطولة "الياسين" بجانب بطل المسابقة, بالإضافة لفريق شباب رفح "ثالث بطولة القدس والكرامة"



وأوضح أن أندية كرة السلة المشاركة في دوري الممتازة, ستحصل على دعم مالي أيضا, وكذلك فريق القدامى والرواد والاتحاد العام للشباب.



وأشار إلى أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة, قدّم قرابة 350 ألف شيكل لدعم الرياضة في غزة خلال شهر رمضان المبارك.