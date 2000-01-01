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المجمع يتحدى "النشامى" بنهائي بطولة "الياسين" اليوم

الثلاثاء 26 أبريل 2022 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجمع يتحدى "النشامى" بنهائي بطولة "الياسين" اليوم



غزة / سما /

يلتقي مساء اليوم الثلاثاء, فريقا المجمع الإسلامي وشباب خانيونس على ملعب فلسطين بغزة, في نهائي بطولة الشهيد الشيخ "أحمد ياسين" الرمضانية.

وكان المجمع قد وصل الموقعة الختامية عن فرع "غزة والشمال" بعد تفوقه على الصداقة (5-1), بينما انتصر شباب خانيونس على خدمات خانيونس (1-0) في "الوسطى والجنوب".

ويطمح الفريقان لتحقيق لقب البطولة التنشيطية, لا سيما أن هناك مكافأة مالية للفائز قيمتها 2000 دولار, ناهيك على أنه سينعكس بشكل إيجابي على البطل خلال مشواره في الدوري, سواء بالنسبة للمجمع في الدرجة الأولى, أو "النشامى" في الممتازة.

#نهائي #الياسين #المجمع الإسلامي #بطولة الياسين #النشامى #شباب خانيونس

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