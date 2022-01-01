مشكلة تؤرق جوارديولا قبل مواجهة ريال مدريد

وكالات / سما /

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية النقاب عن مشكلة تواجه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قبيل مواجهة ريال مدريد الإسباني، مساء الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، في ملعب الاتحاد.

وأوضحت الصحيفة أن كايل ووكر وجون ستونز لم يشاركا في تدريبات الفريق، اليوم، ما يفيد بعدم جاهزيتهما لخوض المباراة ضد ريال مدريد، ويأتي ذلك تزامناً مع غياب جواو كانسيلو بداعي الإيقاف الإداري.

جوارديولا أكد في المؤتمر الصحفي أنه سيتحدث مع الثنائي وسيتخذ القرار بشأن مشاركتهما في اللقاء من عدمه، لكن فرص حضورهما ضد ريال مدريد تبدو مستحيلة.

وقد يتجه بيب للدفع بناثان أكي أو زينتشينكو، وربما يدفع جوارديولا بفيرناندينيو في خانة الظهير الأيمن لمواجهة فينيسيوس جونيور، الذي يعتبر من أبرز عناصر الخطورة في خط هجوم ريال مدريد.

مدرب السيتي يدرك تماماً خطورة فينيسيوس مثلما أظهر البرازيلي ضد تشيلسي في ستامفورد بريدج، ما أجبر الألماني توماس توخيل على تعديل تشكيلة الفريق بين الشوطين، وفي مباراة الإياب بمدريد، لكن لسوء حظ بيب أن ووكر، وستونز لن يتمكنا من المشاركة بالإضافة لفقدان البرتغالي كانسيلو في نفس المركز المهم للغاية في تشكيلة الفريق.