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الصحة الإسرائيلية: سحب منتجات شركة شتراوس-عليت من الأسواق

الثلاثاء 26 أبريل 2022 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: سحب منتجات شركة شتراوس-عليت من الأسواق



القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة شتراوس-عليت الإسرائيلية المختصة بصنع الشوكولاتة ومنتجات الألبان عن أكبر استدعاء لمنتجاتها من الأسواق الإسرائيلية الليلة الماضية، على خلفية النتائج الحاسمة حول اشتمال هذه المنتجات على بكتيريا السالمونيلا.

 
وأقرت وزارة الصحة في إسرائيل بعلمها منذ أسبوع بوجود نتائج أولية على وجود السالمونيلا في محيط منطقة الإنتاج. لكنها فضلت اتباع الإجراءات، وانتظار النتائج النهائية، لذلك أيضًا أعلنت شركة شتراوس عليت بالأمس فقط عن أكبر عملية سحب لمنتجاتها في تاريخ البلاد، والتي تم تمديدها لاحقًا لتشمل منتجات أخرى.
 
في الأثناء، تم الكشف عن الاشتباه في إصابة طفلين بالسالمونيلا بعد تناول بعض المنتجات المدرجة في الاستدعاء. فقد وصل شقيقان يبلغان من العمر سنة ونصف و4.5 سنوات إلى مستشفى أسوتا في أشدود تظهر عليهما أعراض عدوى السالمونيلا. 

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