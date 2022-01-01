دي يونج يغيّر موقفه بشأن مستقبله مع برشلونة

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم الهولندي فرينكي دي يونج بدأ يفكر بشكل جدي بالرحيل عن برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط دي يونج بالرحيل عن برشلونة منذ بداية الموسم الحالي، لكن اللاعب خرج بتصريحات قبل بضعة أشهر أكد فيها رغبته في البقاء. كذلك أعرب تشافي هيرنانديز مدرب البرسا عن تمسكه بالنجم الهولندي في عدة مناسبات.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه رغم تصريحات تشافي بإعجابه بدي يونج، إلا أن الأخير بات يفكر بمغادرة النادي في الصيف، بسبب شعوره بالاستياء من وضعه الحالي بالفريق.

وتلقى دي يونج صافرت استهجان من جماهير برشلونة في مباراة رايو فاييكانو الأخيرة، كما ظهر منزعجاً من قرار مدربه باستبداله في الشوط الثاني، وهذا يتزامن مع النتائج السيئة التي يحققها الفريق في الموسم الحالي.

وأضاف التقرير أن دي يونج أكمل 7 مباريات فقط من آخر 27 مباراة خاضها مع برشلونة، مما جعله يشعر بعدم أهمية دوره في الفريق، وهو ما يفتح الباب لإمكانية رحيله في الصيف.

ويعد مانشستر يونايتد الأكثر اهتماماً بالتعاقد مع فرينكي دي يونج، وذلك بعد وصول المدرب تين هاج الذي سبق له تدريب اللاعب في أياكس. بينما لن يعارض برشلونة بيع الدولي الهولندي، فهذا سيسمح له بتمويل الصفقات التي يريد إبرامها في الصيف.