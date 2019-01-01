تاريخ لقاءات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في الأبطال

وكالات / سما /

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء منافسه ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل ريال مدريد في الرابع من شهر مايو القادم.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة الغد بهدف تحقيق الفوز بنتيجة مريحة قبل لقاء الإياب، بينما يرغب ريال مدريد في الخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه.

تاريخياً، واجه مانشستر سيتي منافسه في المباراة القادمة ريال مدريد بمسابقة دوري أبطال أوروبا حتى الآن ست مرات، فاز السيتي في لقائين والريال في مباراتين، وتعادل الفريقان في مثلهما.

ونجح مانشستر سيتي في تسجيل سبعة أهداف بشباك ريال مدريد، بينما أحرز المرينجي سبعة أهداف أيضاً في مرمى السيتيزين، ويعتبر الفرنسي كريم بنزيما نجم المرينجي الأول هذا الموسم هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد ثلاثة أهداف.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد قد خسر في آخر لقائين بمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، وبالتحديد في دور ثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2019 – 2020.