تفاصيل عقد أنطونيو روديجير مع ريال مدريد

وكالات / سما /

ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المختص بأخبار سوق الانتقالات بأن إدارة ريال مدريد قد توصلت لاتفاق نهائي مع الألماني أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي الإنجليزي للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وسينتهي عقد الدولي الألماني أنطونيو روديجير مع فريقه الحالي اللندني تشيلسي في الصيف، ويحق له التعاقد مع أي فريق آخر على أن ينضم إليه عقب انتهاء الموسم.

وكان الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي قد أعلن عن رحيل أنطونيو روديجير عقب انتهاء عقده في الصيف.

وكان ريال مدريد من أبرز المرشحين للتعاقد مع أنطونيو روديجير بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح فابريزيو رومانو بأن أنطونيو روديجير قد توصل لاتفاق نهائي مع ريال مدريد على الانضمام للفريق الملكي لمدة أربع سنوات حتى صيف عام 2026 في صفقة انتقال حر.

وأكمل فابريزيو رومانو بأنه يتبقى فقط تفاصيل صغيرة قبل توقيع العقود، ولكن لن يعلن ريال مدريد عن الصفقة قبل نهاية الموسم حتى لو وقّع اللاعب رسمياً في شهر مايو.