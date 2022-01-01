والدة مبابي تضع شرطين لتجديد عقده مع سان جيرمان

وكالات / سما /

وضعت والدة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، شروطًا لبقاء نجلها في "حديقة الأمراء"، بحسب تقرير صحفي إسباني.

وينتهي عقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد، حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن والدة مبابي سافرت إلى الدوحة مؤخرًا، لعقد اجتماع مع مالكي سان جيرمان، ومناقشة إمكانية تجديد عقد نجلها.

واشترطت والدة النجم الشاب خلال الزيارة، إقالة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بالإضافة إلى إبرام صفقات تمكن سان جيرمان من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وضعت والدة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، شروطًا لبقاء نجلها في "حديقة الأمراء"، بحسب تقرير صحفي إسباني.

وينتهي عقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد، حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن والدة مبابي سافرت إلى الدوحة مؤخرًا، لعقد اجتماع مع مالكي سان جيرمان، ومناقشة إمكانية تجديد عقد نجلها.

واشترطت والدة النجم الشاب خلال الزيارة، إقالة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بالإضافة إلى إبرام صفقات تمكن سان جيرمان من الفوز بدوري أبطال أوروبا.