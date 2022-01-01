  1. الرئيسية
  2. الرياضة

والدة مبابي تضع شرطين لتجديد عقده مع سان جيرمان

الثلاثاء 26 أبريل 2022 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
والدة مبابي تضع شرطين لتجديد عقده مع سان جيرمان



وكالات / سما /

وضعت والدة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، شروطًا لبقاء نجلها في "حديقة الأمراء"، بحسب تقرير صحفي إسباني.

وينتهي عقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد، حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن والدة مبابي سافرت إلى الدوحة مؤخرًا، لعقد اجتماع مع مالكي سان جيرمان، ومناقشة إمكانية تجديد عقد نجلها.

واشترطت والدة النجم الشاب خلال الزيارة، إقالة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بالإضافة إلى إبرام صفقات تمكن سان جيرمان من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وضعت والدة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، شروطًا لبقاء نجلها في "حديقة الأمراء"، بحسب تقرير صحفي إسباني.

وينتهي عقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد، حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن والدة مبابي سافرت إلى الدوحة مؤخرًا، لعقد اجتماع مع مالكي سان جيرمان، ومناقشة إمكانية تجديد عقد نجلها.

واشترطت والدة النجم الشاب خلال الزيارة، إقالة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بالإضافة إلى إبرام صفقات تمكن سان جيرمان من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

#مبابي #باريس سان جيرمان #ماوريسيو بوكيتينو #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل" توجه ضربة قوية للدولار

هآرتس: ماذا بقي لتركيب خط هاتفي مباشر بين مكتبي السنوار وبينيت ؟

ارتفاع جديد على سعر الدولار مقابل الشيكل وخبير اسرائيلي يتوقع بلوغه هذا الرقم

بن مناحيم: حماس ترسخ معادلة الربط بين الجبهات وينبغي علينا أن ننتبه جيدا لما قاله هنية..

جيش الاحتلال يرجح هذا الفصيل وراء إطلاق الصاروخ من لبنان..

الحية: الاحتلال حاول خداع الوسطاء ومن يطالبنا بالهدوء عليه أن يعيد حقوقنا المسلوبة

روسيا: على "إسرائيل" الامتناع عن الخطوات الراديكالية

الأخبار الرئيسية

تركيا تبدأ ممارسة ضغوطات على حماس وهي كالتالي ..

قسام

إسرائيل تزعم : حماس-لبنان حسنت دقة الصواريخ والمسيرات والغواصات .. من هو قائد الوحدة ولماذا غادر تركيا؟

صحيفة عبرية: الاتحاد الاوروبي يصر على ربط دعمه للسلطة بهذا الشرط ..

df652aa2ace15eed98d05ebba1a28b97

صورة : استشهاد شاب برصاص الاحتلال الحي برأسه في أريحا

1622533879Z25vy (1)

قيادي في حماس يكشف مضمون رقم "1111" الذي أطلقه السنوار

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم