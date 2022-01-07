  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الدولار يقترب من ذروة عامين بفعل مخاوف كورونا في الصين

الثلاثاء 26 أبريل 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدولار يقترب من ذروة عامين بفعل مخاوف كورونا في الصين



وكالات

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عامين، اليوم الثلاثاء، إذ أدت المخاوف حيال التأثير الاقتصادي للإغلاقات التي تفرضها الصين لمكافحة جائحة كوفيد-19 إلى كبح جاذبية الدولار كملاذ آمن، فيما أبقت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية عوائد السندات مرتفعة.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.13% إلى 101.59 نقطة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في عامين عند 101.86 الليلة الماضية.

وقد ارتفع المؤشر 3.3% منذ بداية الشهر، فيما ستكون أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر 2015، وفقا لرويترز.

قال المحللون في وستباك في مذكرة "ما زال الرهان على مزيد من الارتفاع لمؤشر الدولار رهانا جيدا. مخاطر النمو في الصين آخذة في الارتفاع مع استمرار السلطات في حملة مكافحة كوفيد-19 الشرسة، ولا تزال الظروف فيما يتعلق بأوكرانيا متقلبة، ولا يزال حديث الاحتياطي الاتحادي متشددا كما كان دائما".

ومع ذلك ارتفع اليوان الصيني في الخارج قليلا إلى 6.5572 مقابل الدولار بعد أن قال بنك الشعب الصيني في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إنه سيخفض حجم احتياطيات العملات الأجنبية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك.

ساعد ذلك العملة على التعافي من أدنى مستوى لها في عام عند 6.609 مقابل الدولار أمس الاثنين والذي سجلته متأثرة بالمخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين.

كما ارتفعت أسواق الأسهم وعائدات السندات الأميركية اليوم الثلاثاء وسط تحسن في الإقبال على المخاطرة بشكل عام.

وسجل اليورو 1.0727 دولار، مرتفعا 0.14% ومتراجعا عن أدنى مستوى في عامين عند 1.0697 دولار الذي سجله أمس الاثنين، عندما فاق تأثير القلق في السوق التفاؤل بإعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2744 دولار، مرتفعا 0.18%، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2020 الليلة الماضية.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.6% من أدنى مستوى في شهرين الذي بلغه الليلة الماضية بعد أن أثرت الإغلاقات في الصين على أسعار السلع الأولية.

لم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين ليبلغ 128.16. وتمكنت العملة اليابانية من التعافي قليلا هذا الأسبوع من أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 129.40.

وصعدت بيتكوين قليلا إلى 40600 دولار، فيما سجلت عملة إيثر 3000 دولار.

وقال باحثون في مزود السيولة المشفرة "بي2 سي2" إن التداول في سوق العملات المشفرة يرتبط حاليا ارتباطا وثيقا بأسواق الأسهم، في غياب أي موضوعات قوية متعلقة بـالعملات المشفرة.

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل" توجه ضربة قوية للدولار

هآرتس: ماذا بقي لتركيب خط هاتفي مباشر بين مكتبي السنوار وبينيت ؟

ارتفاع جديد على سعر الدولار مقابل الشيكل وخبير اسرائيلي يتوقع بلوغه هذا الرقم

ماكرون يقبّل يد مطربة مصرية بعد فوزه بالانتخابات.. لماذا؟ (فيديو)

بن مناحيم: حماس ترسخ معادلة الربط بين الجبهات وينبغي علينا أن ننتبه جيدا لما قاله هنية..

جيش الاحتلال يرجح هذا الفصيل وراء إطلاق الصاروخ من لبنان..

الحية: الاحتلال حاول خداع الوسطاء ومن يطالبنا بالهدوء عليه أن يعيد حقوقنا المسلوبة

الأخبار الرئيسية

قسام

إسرائيل تزعم : حماس-لبنان حسنت دقة الصواريخ والمسيرات والغواصات .. من هو قائد الوحدة ولماذا غادر تركيا؟

صحيفة عبرية: الاتحاد الاوروبي يصر على ربط دعمه للسلطة بهذا الشرط ..

df652aa2ace15eed98d05ebba1a28b97

صورة : استشهاد شاب برصاص الاحتلال الحي برأسه في أريحا

1622533879Z25vy (1)

قيادي في حماس يكشف مضمون رقم "1111" الذي أطلقه السنوار

photo_2022-01-07_18-54-29

جبارين: غزة مستعدة للمواجهة في أي لحظة وهناك وعد من قيادة حماس لانهاء ملف الأسرى

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم